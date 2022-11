'दम है तो रोक कर दिखाएं....' बीजेपी ने CAA पर ममता बनर्जी को दी चुनौती, TMC ने क्या कहा ? जानिए

West Bengal

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के मसले पर एक बार फिर राजनीति गर्म होने लगी है। सबसे ज्यादा सियासी तूफान बंगाल में मचने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी सरकार को खुली चुनौती दी है कि सीएए लागू होकर रहेगा, हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा था कि वह अपना नाम मतदाता सूची में जरूर डलवाएं, नहीं तो एनआरसी से वह गायब हो जाएगा। हालांकि, बीजेपी की अभी की चुनौती पर टीएमसी की ओर से भी पलटवार किया गया है।

English summary

West Bengal:Challenging the Mamata government, the BJP has said that the Citizenship Amendment Act will be implemented. Stop it if you dare