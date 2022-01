सीएम ममता पर राज्यपाल का निशाना, कहा- हमें लोकतंत्र को हिंसा से बचाना है

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, 30 जनवरी: पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता सरकार के बीच लंबे समय से चला आ रही गतिरोध वक्त-वक्त पर मीडिया के सामने आता रहता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी कानून के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। इसी के साथ दावा किया कि मुख्य सचिव उनके फोन का जवाब नहीं देते। इसके बाद फिर से बंगाल में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया।

Bengal में Governor Jagdeep Dhankhar और CM Mamata Banerjee के बीच टकराव | वनइंडिया हिंदी

वहीं फिर से राज्यपाल ने रविवार को कहा कि मैंने सीएम ममता बनर्जी से अपील की है कि बातचीत से ही लोकतंत्र टिका है। हमें लोकतंत्र को हिंसा से बचाना है। सीएम का संवैधानिक कर्तव्य राज्यपाल को जानकारी देना है, लेकिन जब से मैं राज्यपाल बना हूं तब से यह नहीं किया गया है।

I have appealed to CM Mamata Banerjee that democracy survives on dialogue. We have to ensure to save democracy from violence...The constitutional duty of CM is to give information to the Governor, but it has not been performed ever since I became Governor: West Bengal Governor pic.twitter.com/6f7iMjtUER