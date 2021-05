जी किशन रेड्डी बोले- बंगाल में TMC संविधान के खिलाफ चला रही सरकार, केंद्र करेगा इस मुद्दे पर चर्चा

West Bengal

कोलकाता, 29 मई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा के लिए टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। गृह मंत्रालय के पैनल की रिपोर्ट पर बोलते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा, 'बंगाल में अब भी हिंसा हो रही है, टीएमसी बंगाल में डॉ बाबा साहब के संविधान के खिलाफ सरकार चला रही है और राज्य पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।'

जी किशन रेड्डी ने आगे कहा, 'बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के समूह की एक टीम ने बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी है। हिंसा अभी भी जारी है। गृह मंत्रालय की अगुवाई वाली समिति ने भी इसी मुद्दे पर रिपोर्ट सौंपी है।' गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल समेत 2 मई, 2021 को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजों की घोषणा की गई थी। बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी।

