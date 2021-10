उपचुनाव: EC ने बंगाल सरकार को लिखा खत, कहा- नतीजों के बाद नहीं होना चाहिए 'जश्न'

West Bengal

कोलकाता, 03 अक्टूबर: पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को हुए 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना अंतिम दौर में चल रही है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के 11वें राउंड की मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 34,000 मतों से आगे हैं। इसी के साथ जांगीपुर और समसेरगंज सीट पर भी टीएमसी उम्मीदवार वोटों की गिनती में आगे चल रहे हैं। उपचुनाव के परिणाम जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे टीएमसी कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहा हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर जश्न मनाया। वहीं अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव में जीत का जश्न नहीं मनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा पत्र है।

नतीजों के बाद नहीं होना चाहिए 'जश्न'

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उप-चुनावों की मतगणना के दौरान या उसके बाद कोई जीत का जश्न/जुलूस ना हो। साथ ही ये भी लिखा है कि चुनाव के बाद हिंसा ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाए।

