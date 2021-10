बंगाल में बुर्ज खलीफा की थीम पर तैयार हुआ दुर्गा पंड़ाल, बनाने में 250 कर्मी लगे, कितनी है ऊंचाई?

West Bengal

कोलकाता। इस वर्ष के आश्विन नवरात्रि शुरू हो गए हैं। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी समेत देश के हिंदू बहुत प्रदेशों में आज से विशेष आयोजन कराए जा रहे हैं। मां दुर्गा की पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बहुत बड़ा दुर्गा पंड़ाल सजाया गया है। यह पंडाल बुर्ज खलीफा की थीम पर तैयार किया गया। यह पंडाल काफी ऊंचा है और बड़ी संख्या में जुटने वाले श्रद्धालुओं का गवाह होगा।

कोलकाता में श्रीभूमि सर्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट सुजीत बोस ने बताया कि, बुर्ज खलीफा की थीम पर तैयार किए गए दुर्गा पंडाल की हाइट 145 फीट है। उन्होंने कहा, "इसे बनाने में 250 कर्मी लगे। हमने इसे अरब में स्थित दुनिया की सबसे उूंची इमारत बुर्ज खलीफा की तरह दर्शाने की योजना बनाई थी। इसलिए इसे बुर्ज खलीफा की तरह डिजाइन किया गया है।"

उन्होंने कहा कि, हमारे यहां कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ ही पूजा की जाएगी। बता दिया जाए कि, कुछ ही देर पहले बंगाल में दुर्गा पूजा-आयोजनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ लोगों को दुर्गा पूजा में शामिल होने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पहले अदालत ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया

आज फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के आयोजनों को अनुमति दे दी। हालांकि, अनुष्ठानों में लोगों के शामिल होने के लिए कुछ शर्तें हाईकोर्ट ने रखी हैं, जैसे- कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी लोगों का फुली वैक्सीनेटेड (वैक्सीन की दोनों डोज) होना अनिवार्य है। वहीं, 45- 60 आयुवर्ग के लोग बड़े पूजा पंडालों में और 10-15 उम्र के बच्चे छोटे पूजा पंडालों में जा सकेंगे।

