पश्चिम बंगाल: उपचुनाव की वजह से 12वीं की परीक्षा में बदलाव, 6-15 अप्रैल के बीच नहीं होगा एग्जाम

कोलकाता, 17 मार्च: पश्चिम बंगाल में उप चुनाव के बीच परीक्षाओं में थोड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए कुछ विषयों की डेट बदली गईं है। उप चुनाव की वजह से 10 दिनों तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए कुछ विषयों की तारीख बदली गई, उपचुनाव के कारण 6-15 अप्रैल के बीच कोई परीक्षा नहीं होगी। ऐसे में अब परीक्षाएं 26 अप्रैल के बजाय 27 अप्रैल को खत्म होंगी। जानकारी के मुताबिक एग्जाम का शेड्यूल उपचुनाव की वजह से बदला गया है। गुरुवार को शिक्षा सचिव और मुख्य सचिव के साथ अलग-अलग मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए तारीखों का ऐलान किया है।

