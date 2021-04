कूचबिहार घटना: ममता बनर्जी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, पीएम मोदी के लिए कहा- शर्म आनी चाहिए...

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर है, शनिवार को चौथे चरण के मतदान के दौरान प्रदेश में कई जगह हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं। मतदान केंद्रों पर मची अफरातफरी के लिए टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। सीएम ममता ने कूचबिहार में चार लोगों की मौत को लेकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है।

शनिवार को सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जहां उन्होंने संवाददाताओं के कई सवालों का जवाब दिया। इस दौरान सीएम ममता ने बताया कि कल यानी रविवार को सुबह 10 बजे वह माथाभांगा अस्पताल जाएंगी, वहां से फिर अलीपुरद्वार के लिए रवाना होगीं। सीएम ने कहा, आदर्श आचार संहिता के कारण मैं आज कूचबिहार नहीं जा सकी क्योंकि वहां मतदान हो रहा है। बता दें कि कूचबिहार में हिंसक झड़प के बाद चुनाव आयोग ने वहां के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 126 में मतदान स्थगित करने के आदेश दिए थे।

It was PM's responsibility to meet the family members of the deceased. Isn't he ashamed? He is giving clean chit. It's a matter of shame. I condemn his attitude: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Siliguri