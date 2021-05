अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी को खत, अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट के लिए PM CARES फंड से मांगे पैसे

West Bengal

कोलकाता, 21 मई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब कम होता दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में महामारी की रफ्तार लगातार बढ़ रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कोविड मरीजों के लिए 500 बिस्तर और मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट लगवाने की अपील की। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से कोरोना मालमों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

बीते गुरुवार पश्चिम बंगाल में 162 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई जिसके बाद प्रदेश में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 13,895 हो गई है। अस्पतालों में दवाई, बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते अभी भी कई कोविड मरीज समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को खत लिख मदद मांगी है। उन्होंने लिखा, 'पहले भी मैंने कई बार कहा है कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में आता है, यहां के लोगों की औसत आय गरीबी रेखा से नीचे है।'

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury writes to the PM requesting him to direct funding from PM CARES Fund for setting 500-bed makeshift DRDO Covid Hospital for emergency patients of Murshidabad; also requests for a Medical Oxygen Concentration plant for Murshidabad Medical College pic.twitter.com/l25GT5GZFn