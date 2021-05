कोरोना वैक्सीन : कैसे भारत की वैक्सीन नीति बदलने से दर्जनों देशों में मच गया है हाहाकार ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 मई: दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश भारत ने अपनी वैक्सीन नीति बदली तो दुनिया के दर्जनों देशों में त्राहिमाम मच गया है। असल में भारत को अपनी घरेलू जरूरतों के मद्देनजर वैक्सीन निर्यात पर लगाम लगानी पड़ी है। लेकिन, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी कोवैक्स स्कीम के तहत जो देश भारत से मिलने वाली वैक्सीन के भरोसे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह अपनी आबादी को सुरक्षित कैसे करें। कई देशों में तो यह दुआ की जा रही है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर जल्द काबू में आए ताकि भारत दुनिया के बाकी गरीब देशों के लाचार लोगों को भी इस संकट से उबारने के लिए कुछ कर सके। भारत की स्थिति को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ भी अमेरिका और यूरोप के देशों से बच्चों से पहले उन गरीब देशों के व्यस्क नागरिकों को कोरोना संकट से उबारने की अपील कर चुके हैं।

English summary

India has stopped the export of vaccine, then there has been a panic in dozens of countries associated with the Covax scheme