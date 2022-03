बीरभूम हिंसा: मृतकों के परिजनों से मिलीं सीएम ममता, 5 लाख की मदद का ऐलान

West Bengal

oi-Pallavi Kumari

कोलकाता, 24 मार्च: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने रामपुरहाट के बगतुई गांव गुरुवार (24 मार्च) पहुंचीं। बीरभूम के रामपुरहाट में तृणमूल (टीएमसी) नेता की हत्या के बाद कथित रूप से भीड़ द्वारा घरों में आग लगाने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम हिंसा पीड़ितों के परिवार से मिलीं और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ''प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी इसके पीछे है उन्हें सख्त सजा दी जाएगी।''

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीरभूम हिंसा में मारे गए मृतक के परिवार को 5 लाख, जिनके घर जले है उन्हें एक लाख रूपए और घर चलाने के लिए 10 लोगों को नौकरी दी जाएगी।

ममता बनर्जी ने कहा कि लापरवाही के लिए एसडीपीओ और ओसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह एक बड़ी साजिश है। पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी।''

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee meets the kin of those killed in #Birbhum violence. Visuals from Bagtui village, Rampurhat pic.twitter.com/iIhSQjLpu8

वहीं तृणमूल (टीएमसी) नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, ''बीरभूम के रामपुरहाट की घटना को देखते हुए हमने गृह मंत्री से राज्यपाल को हटाने के लिए कहा है। हमने जो पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया वही पत्र की कॉपी गृह मंत्री अमित शाह को दिया है।'' बता दें कि तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गुरुवार को दिल्ली संसद में पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, सुदीप बंदोपाध्याय सहित अन्य नेता मौजूद हैं।

After meeting Union Home Minister Amit Shah, TMC MP Sudip Bandyopadhyay said, "We've said that Governor of West Bengal should be removed, in view of the Rampurhat, Birbhum incident. His work is against our constitutional system. Parliamentary democratic system is under threat." pic.twitter.com/2MAb2h9U8F