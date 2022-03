बीरभूम हिंसा पर ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, कहा- हमें अपने राज्यों के लोगों की चिंता है, ये यूपी नहीं है

West Bengal

oi-Prashanth Rai

कोलकाता। बीरभूम में हुए हिंसा के बाद विपक्ष लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कशिश में जुटा हुआ है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, हमें अपने राज्य के लोगों की चिंता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ हो। बीरभूम, रामपुरहाट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने ओसी, एसडीपीओ को तत्काल बर्खास्त कर दिया है। मैं कल रामपुरहाट जाऊंगी।

इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। मैंने तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हाथरस भेजा था लेकिन हमें प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन हम किसी को यहां आने से नहीं रोक रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात और राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। मैं रामपुरहाट की घटना को सही नहीं ठहरा रहा हूं। हम निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेंगे।

बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मंगलवार को टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा हुई। इस दौरान एक दर्जन घरों में आग लगा दी गई, जिस वजह से 8 लोगों की मौत हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक एसआईटी का गठन किया, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिस पर आज यानी कि 23 मार्च को दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी।

The government is ours, we are concerned about people in our state. We would never want anyone to suffer. The Birbhum, Rampurhat incident is unfortunate. I have immediately dismissed the OC, SDPO. I will go to Rampurhat tomorrow: West Bengal CM Mamata Banerjee on Birbhum incident pic.twitter.com/xZuwsMLAW8