बाबुल सुप्रियो चुनाव तो जीत गए, लेकिन सीपीएम से नई जंग छिड़ गई

West Bengal

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 18 अप्रैल: टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने बंगाल विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने वहां, बीजेपी को नहीं सीपीएम की उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया है। लेकिन, इस चुनावी लड़ाई की वजह से एकबार फिर से टीएमसी और सीपीएम के बीच की पुरानी अदावत ताजा हो गई है। नतीजे आने के बाद भी टीएमसी एमएलए बाबुल सुप्रियो और सीपीएम उम्मीदवार रहीं सायरा शाह हलीम के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी तो ऐसी हार हारी है कि उसकी बोलती ही बंद हो चुकी है। लेकिन,नंबर दो पर आने से ही लेफ्ट का हौसला बुलंद है।

English summary

There is a verbal fight between TMC leader Babul Supriyo and Saira Shah Haleem, who contested from CPM against him in Ballygunge bypoll and there is a class dispute