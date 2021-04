अधीर रंजन चौधरी ने EC से की पीएम मोदी की शिकायत, चुनावी रैलियों के लिए VVIP विमान पर उठाए सवाल

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से रैलियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवारों के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी की इन्हीं चुनावी रैलियों को लेकर शनिवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में पीएम मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैलियों के लिए वीवीआईपी विमान के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता ने अपनी शिकायत में चुनाव निकाय से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में कहा कि उन्हें एक निर्धारित चुनाव कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि उनके वाहन को एसपीजी द्वारा घंटों रोके रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पीएम मोदी का वीवीआईपी विमान डुमडुम हवाई अड्डे पर लैंड होने वाला था।

West Bengal Congress chief Adhir Ranjan Chowdhury writes to Election Commission, saying he had to cancel a scheduled election programme as his vehicle was 'stopped for hours' by SPG owing to PM's landing at Dumdum Airport pic.twitter.com/Q4jFlTtO9W