varanasi : आधे घंटे तक अस्पताल के बाहर रोता-बिलखता रहा युवक, न डॉक्टर आए न स्टाफ, वीडियो हुआ वायरल

Varanasi

oi-Shivam Gaur

कभी ट्रेक्टर टैली से मरीज को लाते परिजनों का वीडियो तो कभी नवजात शिशु को नोचते कुत्तों की तस्वीरें, आए दिन ऐसे मामले मीडिया के जरिये सामने आते है जो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा की गई बड़ी लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 108 नंबर एंबुलेंस में अस्पताल के सामने एक मरीज का तीमारदार लाचार अवस्था में रोता बिलखता दिखाई दे रहा है और उसकी मदद को कोई डॉक्टर या स्टाफ नजर नहीं आ रहा।

English summary

Varanasi: The young man kept crying outside the hospital for half an hour neither the doctor nor the staff came the video went viral