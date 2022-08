वाराणसी से महज दो घंटे में पहुंच जाएंगे अहमदाबाद, शुरू हो रही नई विमान सेवा

Varanasi

oi-Pravinkumar Yadav

वाराणसी, 02 अगस्त : वाराणसी से अहमदाबाद के बीच आवागमन अब काफी आसान होने जा रहा है। वाराणसी से अहमदाबाद के लिए स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यह विमान सेवा 4 अगस्त से शुरू की जाएगी, जो प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी। एयरलाइंस द्वारा इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और बुकिंग भी प्रारंभ हो चुकी है।

How wonderful would it be if we could fly from 'Ganga Ghats' to 'Sabarmati Ashram' in a day!

Guess what? We have a way!

Book flights on https://t.co/PykmFjH9gx.#Varanasi #Ahmedabad #FlySpiceJet #flight #aviation #SpiceJet pic.twitter.com/M8C2qg5KSE