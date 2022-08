मात्र 1616 रुपए में करें हवाई सफर, टिकट बुकिंग के लिए कल तक का मौका

Varanasi

oi-Pravinkumar Yadav

वाराणसी, 04 अगस्त : हवाई सफ़र के लिए ऑफर का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा अपनी 16 वीं एनिवर्सरी पर एक अच्छा ऑफर चलाया जा रहा है। इसके तहत घरेलू हवाई यात्रा करने वाले विमान यात्री मात्र 1616 रुपए में हवाई सफर कर सकते हैं। इसकी बुकिंग बुधवार रात 12 बजे से प्रारंभ हो गई है जो शुक्रवार तक चलेगी। यात्रा के इच्छुक व्यक्ति 5 अगस्त तक टिकट बुक कर सकते हैं।

Our #Sweet16 is here and we’ve got a sweet deal for you. 🎉🎉

Book your flights with fares starting at ₹1,616*. Don’t wait up, offer only valid till 5th August, 2022 for travel between 18th August, 2022 and 16th July, 2023. https://t.co/ViwbeYHuhQ#6ETurns16 #LetsIndiGo pic.twitter.com/CsekvQJtsx