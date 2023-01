Joshimath Sinking: क्या फिर से बस पाएगा जोशीमठ, जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा?

Uttarakhand

उत्तराखंड के चमौली जिले में स्थित जोशीमठ में हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। 600 से अधिक घर और मकान खाली करवाए गए हैं। कई होटल गिराए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया और वहां के हालातों का जायजा भी लिया है। जोशीमठ में अपने घरों से बाहर स्थानांतरित किए गए लोगों के लिए 1.5 लाख रुपये की अंतरिम सहायता की घोषणा की गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जोशीमठ को फिर से बसाया जाएगा, क्या जोशीमठ फिर से रिपेयर हो पाएगा...? इन सभी सवालों का पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेंदु झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर जवाब दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेंदु झा ने कहा है कि एनटीपीसी के इंजीनियरों ने जिस तरीके से जोशीमठ में खुदाई की है, उससे मौजूदा स्थिति को देखते हुए मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई कोई रिवर्स गियर हो सकता है।

JOSHIMATH FOLLOWUP THREAD:

Let’s not be mistaken - Joshimath has been brought down by ENGINEERS! ‘Brought down’ because there is no scope of repair, no reverse gear, ENGINEERS because they have a schewed understanding of geology & geography, in their education or practice.