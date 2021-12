उत्तराखंड चुनाव में अचानक क्यों खास हो गई 18 दिसंबर की तारीख,जानिए पर्दे के पीछे की कहानी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 13 दिसंबरा उत्‍तराखंड में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की रणनीति पर काउंटर करने में जुटी है। अब भाजपा और कांग्रेस ने 18 दिसंबर से खास रणनीति पर फोकस किया है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प महारैली का जबाव देने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की 16 दिसंबर को विजय उत्सव रैली आयोजित की है। इसके बाद भाजपा 18 दिसंबर को हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे, तो कांग्रेस 18 दिसंबर से 4 मुद्दों रोजगार, खनन, महंगाई और भ्रष्‍ट्राचार को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस तरह से भाजपा, कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है।

