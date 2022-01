उत्तराखंड में पहली बार वोट डालने वाले डेढ़ लाख युवा किसकी बदलेंगे तकदीर, जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

देहरादून, 6 जनवरी। उत्तराखंड में पहली बार मतदान करने वाले डेढ़ लाख वोटर नई सरकार की तकदीर लिखने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये वोटर ​सियासी दलों के लिए खासा निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं। जिन पर भाजपा, कांग्रेस समेत सभी सियासी दलों की नजर रहेगी। ऐसे में पहली बार वोट करने का उत्साह दिखाने वाले वोटर सियासी दलों की किस्मत बदलने में भी निर्णायक होंगे।

किस जिले में कितने मतदाता

उत्तरकाशी- 2,35,427

चमोली- 2,98,715

रूद्रप्रयाग- 1,92,724

टिहरी गढ़वाल- 5,29,865

देहरादून- 14,81,874

हरिद्वार- 14,17,026

पौड़ी गढ़वाल- 5,77,117

पिथौरागढ़- 3,81,581

बागेश्वर- 2,16,765

अल्मोड़ा- 5,38,826

चंपावत- 2,03,151

नैनीताल-7,12,912

ऊधमसिंह नगर- 12,99,939

कुल- 81,43,922

कितने पुरुष और कितने महिला मतदाता

पुरुष मतदाता- 42,24,288

महिला मतदाता- 39,19,334

अन्य - 300

