Uttarakhand:कौन हैं नए गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ? उनकी नियुक्ति के मायने समझिए

Anjan Kumar Chaudhary

देहरादून, 15 सितंबर: उत्तराखंड के नए गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का भारतीय सेना में बहुत ही सम्मानित करियर रहा है। डिप्टी आर्मी चीफ से रिटायर होने के तकरीबन पांच साल बाद उन्हें उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो उनके जैसी शख्सियत के लिए काफी मायने रखता है। उत्तराखंड की उत्तरी सीमा उस वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से सटी है, जिसका उन्हें काफी लंबा अनुभव है। इसके अलावा देवभूमि उत्तराखंड पूर्व और मौजूदा सैनिकों और वीर-योद्धाओं की भी धरती मानी जाती है। आइए सेना में उनका लंबा करियर कैसा रहा है यह भी जानते हैं और साथ ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें बेबी रानी मौर्य की जगह पर बिठाने के क्या मायने हो सकते हैं, ये भी देखते हैं।

English summary

Modi govt has tried to bring together the ex-servicemen and the Sikh community by appointing retd Lt General Gurmeet Singh as the governor of Uttarakhand