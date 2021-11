उत्तराखंड के सियासी रण में हरक सिंह के 'बयान बम' के क्या है मायने, दो रावतों की पिक्चर पर कूदे तीसरे रावत

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 नवंबर। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हरक सिंह रावत बयानों के बम फोड़ने लगे हैं। हरक सिंह के निशाने पर इस बार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत हैं। दोनों रावतों की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में ​कयास लगाए जाने लगे। जिसके बाद हरक सिंह ने तंज कस दिया। जिससे एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले हरक सिंह की बयानबाजी का कब अंत होगा। या फिर हरक सिंह इसी तरह भाजपा की मुश्किलें बढ़ाते जा रही हैं।

English summary

What is the meaning of Harak Singh's 'bayan in the political battle of Uttarakhand, third Rawat jumped on the picture of two Rawats