Uttarakhand weather: उत्तराखंड में कैसा है मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक ठंड से ये हैं हालात

Uttarakhand

उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसके साथ ही शुष्क मौसम का दौर फिलहाल कुछ दिनों तक बना रहेगा। पहाड़ों में पाला तो मैदान के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह एवं शाम को कोहरा छाया रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड

पहाड़ी राज्य में एक बार फिर ठंड बढ़ने जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब प्रदेशभर में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और शाम लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बदरीनाथ धाम में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के समय यहां तापमान शून्य से नीचे पहुंच रहा है। बदरीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं।

आने वाले सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की संभावना

देहरादून का अधिकतम तापमान शुक्रवार को सामान्य से चार डिग्री अधिक 26.1 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मसृरी का अधिकतम तापमान 19.5 व न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पंतनगर का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 25.1 व न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 18 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आने का अनुमान है। आने वाले सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

There is going to be more severe cold in the coming days in Uttarakhand. Along with this, the period of dry weather will continue for a few days. In the mountains, fog will remain in most areas of the plains in the morning and evening. According to the Meteorological Center, there may be a decrease of one to two degree Celsius in the maximum temperature of the state.