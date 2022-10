ANKITA CASE: वनंतरा रिजॉर्ट के मेहमान खोलेंगे राज, अक्टूबर में होनी थी बड़ी पार्टी लेकिन उससे पहले हो गया कांड

Uttarakhand

देहरादून, 4 अक्टूबर। अंकिता भंडारी केस में पुलिस अब रिजॉर्ट में ठहरने वाले टूरिस्ट और बुकिंग कराने वाले मेहमानों पर फोकस कर रही है। एसआईटी ऐसे सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता हत्याकांड होने के बाद एक बड़ी पार्टी आयोजित होनी थी, लेकिन उससे पहले ये कांड हो गया। ऐसे में एसआईटी पार्टी आयोजित करने वाले लोगों और मेहमानों से भी पूछताछ कर रही है। जो कि अहम कड़ी साबित हो सकती है।

