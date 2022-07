एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन हैं तो औली में मिलेगा अब सालभर घूमने का मौका, पर्यटन विभाग ने तैयार किया मास्टरप्लान

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 8 जुलाई। उत्तराखंड में प्रकृति की गोद में बसा औली इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसके लिए पर्यटन ​विभाग ने मास्टरप्लान तैयार किया है। औली में सालभर एडवेंचर टूरिज्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करने की प्लानिंग की जा रही है। जिससे औली को विश्व के मानचित्र पर जग​ह मिलने के साथ ही सालभर यहां पर्यटक आ सकें।

English summary

If you are fond of adventure tourism, then you will get a chance to travel throughout the year in Auli, tourism department has prepared a masterplan