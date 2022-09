Uttarakhand : धामी सरकार पलटने जा रही अपना ही ये फैसला, इस कदम से बन जाएंगे ये दो रिकॉर्ड

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 6 सितंबर। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर धामी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। धामी सरकार के सख्त भू कानून लागू करने से एक तरफ जहां सरकार अपना चुनाव में किया हुआ एक और वादा पूरा करेगी तो दूसरा अपनी ही सरकार का लिया हुआ निर्णय पलटने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। इस तरह से धामी सरकार को ऐतिहासिक और बड़ा कदम होगा।

ये भी पढ़ें-देशभर के 6 शिक्षकों में से उत्तराखंड के प्रदीप को मिला पीएम मोदी से बात करने का मौका, ये हुई बातचीत

English summary

Uttarakhand: This decision of its own is going to reverse the Dhami government, these two records will be made by this step