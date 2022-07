उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, 3 दर्जन मुद्दों पर बनी सहमति

Uttarakhand

देहरादून, 27 जुलाई। बुधवार को उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 36 अहम बिंदुओं पर सहमति दी गई। इनमें सबसे अहम राज्य सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने के बाद भी सब्सिडी का लाभ न ले पाने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दे दी है। इसके साथ ही कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए सरकार किच्छा में 100 एकड जमीन निशुल्क देगी।

मोबाइल टावर लगाने के लिए एक समान फीस तय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में एमएसएमई नीति के तहत उद्योगों को भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव आया। जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए सरकार किच्छा में 100 एकड जमीन निशुल्क देगी। कुमाऊं में बनने वाली एम्स की ब्रांच को सेटेलाइट केंद्र कहा जाएगा जो कि एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले में प्रदेश में मोबाइल टावर लगाने के लिए एक समान फीस तय कर दी है। सरकार ने प्राधिकरण क्षेत्र में प्रति टॉवर अधिकतम पचास हजार रुपए की फीस तय की है।

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले-

