Uttarakhand: पहाड़ पर 600 मीटर दूर दिखी बारात, स्वागत की थी तैयारी, फिर यूं मौत के मुंह में चले गए 25 बाराती

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 अक्टूबर। उत्तराखंड के कोटद्वार- रिखणीखाल- बीरोंखाल मार्ग पर सिमड़ी गांव के पास बारातियों से भरी बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में करीब 50 बाराती सवार थे। जिनमें से 25 की मौत और 20 को रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि जहां पर ये हादसा हुआ, वो जगह दुल्हन के घर से मात्र 600 मीटर दूरी पर है। हादसे को देखते हुए फिलहाल बारात को टाल दिया गया है।

English summary

Uttarakhand: The procession was seen 600 meters away on the mountain, preparations were made to welcome, then 25 processions went to death