उत्तराखंड के शिक्षक के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने तोड़ा प्रोटोकॉल, खुद मंच से उतरकर किया सम्मानित, देखें VIDEO

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 6 सितंबर। शिक्षक दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। दिव्यांग शिक्षक प्रदीप नेगी को पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटोकॉल तोड़कर मंच से उतरकर उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही अवॉर्ड पाने वाले 45 शिक्षकों में जिन 6 शिक्षकों का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरेक्शन के लिए हुआ था, उनमें उत्तराखंड के प्रदीप नेगी भी शामिल हैं। जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शिक्षण कार्य को लेकर जानकारी हासिल की है।

This heartwarming gesture by Hon. @rashtrapatibhvn at the presentation of National Awards to Teachers is a sweet reminder of her humility, rootedness and compassion.

President Murmu is an inspiration when it comes to ideal public values. pic.twitter.com/MkgHz0wfNy