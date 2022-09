उत्तराखंड में नौकरी पाने वाले नेताओं के रिश्तेदारों की लिस्ट हो रही वायरल, अब इन पूर्व मंत्री पर लगे आरोप

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 3 सितंबर। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों को लेकर सोशल मीडिया में लगातार प्रदेश के नेताओं के रिश्तेदारों की सूचियां वायरल हो रही हैं। बीते दो दिनों में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के 8 रिश्तेदारों और कांग्रेस के नेताओं की 144 करीबियों की लिस्ट वायरल हो रही है। जिससे एक बार फिर सियासत गरमा गई है।

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड का ये पहाड़ी गांव महिलाओं ने फिर से कर दिया रोशन, एक महिला की सोच से बदल गई तस्वीर

English summary

The list of relatives of leaders who got government jobs in Uttarakhand is getting viral, now these former ministers are accused