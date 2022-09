रोमांच और वाटर स्पोर्ट्स के हैं शौकीन, तो ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए अभी करना होगा इंतजार

Uttarakhand

देहरादून, 2 सितंबर। रोमांच और वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन पर्यटकों को ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। 1 सितंबर से राफ्टिंग के नए सत्र की शुरुआत होती है। लेकिन अभी गंगा का स्तर राफ्टिंग के अनुकूल न होने के कारण राफ्टिंग को परमिशन नहीं मिल पाएगी।

