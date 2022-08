आपदा का जख्म: पहले उफनती नदी को पार किया अब पोकलैंड मशीन से मलबे में चाचा-चाची को तलाश रहा युवा चालक

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 अगस्त। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आई प्राकृतिक आपदा ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। जिनका अब भी परिजन सामना कर रहे हैं। जो इस आपदा में बच गए वो आपदा में लापता अपने लोगो को तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार है जो कि जमींदोज हुए मकान में लापता अपने परिजनों को उम्मीद की निगाह से देख रहा है। जिसमें पोकलैंड मशीन का चालक अपने परिजनों को तलाशने को खुद ही मैदान में उतर आया है।

English summary

Wounds of disaster, first crossed the raging river, now the young driver searching for uncle and aunt in the rubble from the Pokeland machine