उत्तराखंड में स्टिंग प्रकरण पर बवाल, हरीश रावत के चुनाव से पहले स्टिंग का जिक्र करने की पीछे क्या है रणनीति

Uttarakhand

देहरादून, 15 अक्टूबर। उत्तराखंड में एक बार फिर चुनाव से पहले स्टिंग प्रकरण सामने आ गया है। खास बात ये है कि स्टिंग प्रकरण को खुद पूर्व सीएम हरीश रावत लेकर आए हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले खुद स्टिंग प्रकरण को सामने लाकर हरीश रावत ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। जिसके बाद हरीश रावत के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हरीश रावत ने स्टिंग प्रकरण के बहाने भाजपा और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को निशाने पर लिया हैा

2017 चुनाव में सामने आया था स्टिंग प्रकरण

2017 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुई बगावत प्रकरण को लेकर स्टिंग सामने आया था, जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने स्टिंग प्रकरण को जमकर उछाला था। इतना ही नहीं बागियों ने भी हरीश रावत पर जमकर हमला किया था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हरीश रावत को चुनाव में स्टिंग प्रकरण के सामने आने का डर लगने लगा है। जिससे हरीश रावत विपक्ष के निशाने पर चुनाव में फिर से आ सकते हैं। ऐसे में हरीश रावत ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। जिसके जरिए हरीश रावत खुद पर आरोप लगने से पहले ही विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। हरीश रावत ने इस बयान के जरिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कटघरे में खड़ा किया है।

हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि

त्रिवेंद्र को किया टारगेट

हरीश रावत ने इस पोस्ट के बहाने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्टिंग का जिक्र किया है। जिससे एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत ने अपने और भाजपा के स्टिंग को एक साथ दिखाने की मांग की है। जिससे भाजपा और हरीश रावत के बीच चल रही स्टिंग को लेकर जंग खत्म हो जाए। इसमें हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी टैग किया है। इस पूरे प्रकरण में हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह को टारगेट करने की भी कोशिश की है।

हरक और हरीश् में भी जारी है जुबानी जंग

कांग्रेस चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हरक सिंह रावत से लेकर भाजपा के सभी नेताओं को हरीश रावत लगातार टारगेट कर रहे हैं। हरक सिंह रावत के साथ तो हरीश रावत की आए दिन जुबानी जंग चल रही है। बागियों को महापापी की संज्ञा देकर हरीश रावत ने हरक सिंह को चुनौती दी तो हरक सिंह ने हरीश रावत को डेनिस प्रकरण पर जमकर घेरा। इस तरह हरक और हरीश के बीच जमकर जुबानी जंग जारी है।

English summary

There is a ruckus in the politics of Uttarakhand over the sting episode, what is the strategy behind mentioning the sting before the election of Harish Rawat