उत्तराखंड में पोर्टफोलियो के लिए मंत्रियों का लंबा इंतजार, हैवीवेट विभागों में बड़े बदलाव के मिल रहे संकेत

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 25 मार्च। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल को विभागों के बंटवारे ​के लिए ​लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पहले दिन कैबिनेट की व्यस्तता और दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हैवीवेट विभागों के लिए ज्यादा मारामारी है। हालांकि चर्चा है कि ज्यादातर मंत्रियों को पुराने विभाग रिपीट किए जा सकते हैं।

English summary

There is a long wait for ministers for portfolio in Uttarakhand, there are signs of major changes in heavyweight departments