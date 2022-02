भितरघात के आरोपों से भाजपा में मची खलबली, दोबारा सत्ता पाने के दावे में पड़ न जाए रोड़ा

Uttarakhand

देहरादून, 16 फरवरी। वोटिंग के बाद भाजपा में घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक विधायकों ने भितरघात की आशंका जताई है। जिससे पार्टी नेतृत्व भी बैकफुट में आ गई है। इतना ही नहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी पार्टी के विधायक उन्हें हराने का आरोप लगा चुके हैं। जिसके बाद भाजपा में खलबली मची हुई है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता के बाद चंपावत और काशीपुर से भी विधायकों ने भितरघात की आशंका जताकर खलबली मची हुई है। जिसको लेकर नेतृत्व गंभीरता से विचार करने में जुटा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पर ही विधायक के गंभीर आरोप लगाने से भाजपा इस समय बैकफुट में आ गई है। जिसका कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने में जुटी है।

