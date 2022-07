उत्तराखंड कांग्रेस के​ लिए टेंशन या हरक और प्रीतम मिलकर देंगे हरीश रावत को टक्कर, जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 12 जुलाई। उत्तराखंड में सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के अचानक सक्रिय होने से उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। कांग्रेस का प्रीतम खेमा एक बार फिर हरक सिंह रावत को सक्रिय करने और अपने साथ लाने के लिए नई पारी खेलने की तैयारी में है। हालांकि हरक सिंह रावत ने अभी अपने पत्ते न​हीं खोले हैं कि वे कब सक्रिय होकर सड़क पर सरकार के खिलाफ मुखर होंगे। लेकिन हरक सिंह ने इशारो ही इशारों पर हरीश रावत पर निशाना साधकर ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर हरक सिंह अपनी नई पारी खेलने को तैयार हैं।

English summary

Tension for Uttarakhand Congress or Hark and Pritam together will give competition to Harish Rawat, know what is the matter