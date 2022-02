तो सबको नहीं मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बयान से क्यों खड़ा हुआ विवाद

Uttarakhand

देहरादून, 17 फरवरी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार आने पर सिलेंडर 500 रुपए तक करने का वादा किया है। जिसके बाद से कांग्रेस ने सिलेंडर और महंगाई को मुद्दा बनाया हुआ है। पूरा चुनाव कांग्रेस ने सिलेंडर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन अब मतदान सम्पन्न होने के बाद सिलेंडर ​के दाम और किसको लाभ मिलेगा इसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। ये बहस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बयान के बाद शुरू हो गई है। जिसमें वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी की यह घोषणा केवल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर ही विरोधाभास नजर आ रहा है। सिलेंडर के मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ का कहना है कि ऐसा नहीं है, इस घोषणा का लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा।

