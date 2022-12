Uttarakhand: राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर, पैरोल का अधिकार अब डीएम को मिला

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट बैठक 20 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई। सरकार ने सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही बंदियों को 15 दिनों का पैरोल के अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए हैं।

Uttarakhand

उत्तराखंड राज्य सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 20 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई है। सरकार ने सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही बंदियों को 15 दिनों का पैरोल के अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए हैं। इसके साथ ही बीमारी और घर निर्माण के लिए 12 महीने का पैरोल होगा। साथ ही उधमसिंह नगर की है 5 सड़के जो उद्योग विकास की हैं, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला हुआ है। ​कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम कौर यूनिवर्सिटी करने पर मुहर लगाने के अलावा 20 आईटीआई को भी मॉडल बनाने की मंजूरी दे दी है। धामी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कै​बिनेट बैठक में लिए गए ​फैसले-

Along with approving the amendment in the service rules of the Secretariat Security Administration, the government has given the right of parole for 15 days to the District Magistrate. Along with this, there will be 12 months parole for sickness and house construction.