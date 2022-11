Uttarakhand Politics करन माहरा के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, कहा-'गर्लफ्रेंड कल्चर से कांग्रेस का पुराना नाता'

Uttarakhand

उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा के भाजपा पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। करन माहरा के एजेंट छोड़ने के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा ने गर्लफ्रेंड कल्चर से कांग्रेस का पुराना नाता करार दिया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस संस्कृति का हिस्सा बताया और इस मामले मे उसे विरासत मे मिले संस्कार बताया।

वरिष्ठ नेताओं से मिले अनुभव और विरासत के मामले मे कांग्रेस धनी

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा हमेशा सनातन परंपरा के अनुरूप महिला सम्मान को तवज्जो देती रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो उसके लिए यह नयी बात नही है। कांग्रेस मे मंत्री तक खुले आम यह कहते रहे हैं कि उनके चरित्र हरण के लिए साजिशे रची गयी। वही पार्टी के कई मुख्य नेता इस तरह के मामलों मे सामने आये। वरिष्ठ नेताओं से मिले अनुभव और विरासत के मामले मे कांग्रेस धनी है। हालांकि महिला सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर कांग्रेसी खूब ढोल पीटते रहे है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस को इस बात पर मंथन करने की जरूरत है की वह अपनी नीति और नीयत से कमजोर हुई है और दुसरो पर दोषारोपण कर रहे है। कांग्रेस मे यह संक्रमण पहले से ही है और उसे खुद के भीतर इस बीमारी का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, क्योकि यह उसकी पुरानी समस्या है। नकारात्मक और संकीर्ण मानसिकता के चलते ही उसे जनता ने दंडित किया और आज वह हासिये पर चली गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति कर रही है और पीड़ितों के परिजनों की भावनाओ से खिलवाड कर रही है। अंकिता मामला हो या केदार भंडारी मामले मे कानून अपना कार्य कर रहा है, लेकिन कांग्रेस से अवसर के रूप मे देख रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच सकारात्मक सोच के साथ सेवा कार्यो के लिए आगे आना चहिये।

करन माहरा ने भाजपा पर कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया

बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे। करन माहरा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों को भेजा है जो कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बनकर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं करन माहरा ने भाजपा पर कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। करन माहरा यहीं नहीं रूके करन माहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा के सीनियर नेताओं ने एक साजिश के तहत कुछ ऐसे लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराई है जो कांग्रेस में रहकर भाजपा की रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं। माहरा ने कहा कि ऐसे लोग कांग्रेस में रहकर अपनी गर्लफ्रैंड को भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। करन माहरा के इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया है।

Politics has intensified on the serious allegations made by Uttarakhand Congress President Karan Mahara on the BJP. Hitting back at Karan Mahara's allegation of leaving his agent, the BJP has termed the Congress' old association with the girlfriend culture. The BJP called it a part of the Congress culture and in this case called it an inherited culture.