मोदी सरकार के इस विजन पर उत्तराखंड में तेजी से हो रहा काम, धरातल पर उतरते ही बदल जाएगी पहाड़ की तस्वीर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 13 जून। उत्तराखंड में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के मोदी सरकार के विजन और उत्तराखंड सरकार के वायदे पर काम शुरू हो गया है। केन्द्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी टिहरी जिले के चम्बा विकास खंड के स्वास्थ्य उप केंद्र चोपड़ियाल गांव का निरीक्षण कर चुके हैं। जिसके बाद से एक बार फिर केन्द्र और राज्य सरकार की पहल पर धरातल पर काम होना शुरू हो गया है। भाजपा ने उत्तराखंड में चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में भी ​हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया है। उत्तराखंड में फिलहाल देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के भरोसे ही पूरा स्वास्थ्य सिस्टम है। ऐसे में अब नए मेडिकल कॉलेज के खुलने और कुछ पर तेजी से काम होने का फायदा आने वाले समय में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को हो सकता है।

केन्द्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी टिहरी के स्वास्थ्य उप केंद्रचोपड़ियाल गांव का निरीक्षण करने पहुंचे

मेडिकल सुविधाओं को ओर बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने ​की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की उत्तराखंड में किए गए घोषणा पत्र में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया है। इसी क्रम में केन्द्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी रविवार को टिहरी जिले के चम्बा विकास खंड के स्वास्थ्य उप केंद्रचोपड़ियाल गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई भी हेल्थ कार्ड से वंचित न रहे इसके लिए एक आंदोलन स्वरूप कार्य करना पडेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियो को अपना शत प्रतिशत योगदान देना होगा। तभी हर परिवार को अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के नागरिको के स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर है और इस वजह से उन्होंने केन्द्र के अधिकांश मत्रियों को देश के विभिन्न जनपदो का दौरा कर वहां के समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम कर रही है ताकि है आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार उपकेंद्रों को और सुविधाएं मुहैया कराएगा।

उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की है। इस विजन पर तेजी से कार्य हो रहा है। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने इस साल से 100 सीट पर दाखिले की अनुमति दी है। पिथौरागढ़ और हरिद्वार जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। रुद्रपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है। इस तरह आने वाले समय में देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी,हरिद्वार, अल्मोड़ा के बाद पिथौरागढ़, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज प्रदेेश को मिल जाएंगे। कोटद्वार में भी मेडिकल कॉलेज को लेकर सियासत जमकर हो रही है। ​जिन जिलों को अब मेडिकल कॉलेज का इंतजार रहेगा, उनमें ​उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर शामिल है। जिस तरह से सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा कर रही है, उससे पहाड़ के स्वास्थ्य सिस्टम को एक बार फिर उम्मीद जगी है। वर्तमान में अधिकतर जिला चिकित्सालय रेफर सेंटर बने हुए हैं। जिससे पहाड़ में इलाज के अभाव में कई लोग दम तोड़ देते हैं।

English summary

On this vision of Modi government, the work is going on fast in Uttarakhand, the picture of the mountain will change as soon as it comes to the ground.