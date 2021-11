Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 20 नवंबर। उत्तराखंड को वीरभूमि कहा जाता है। जाबाजों की वीरभूमि सैन्यधाम का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड की वीरभूमि को ऐसे ही जाबांजो की धरती नहीं कहा जाता है। यहां से देश की रक्षा में जहां कई वीरों ने अपनी शहादत दी है, वहीं शहादत देने वाले वीरों के ​परिजनों ने भी देश की रक्षा के लिए अपना जीवन स​मर्पित ​कर दिया है। वीरभूमि की इस मिट्टी में जन्में जाबांजों ने जहां देश रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वहीं उनकी पत्नियों ने भी अपने पति के संकल्प को पूरा करने का प्रण लेकर देश् सेवा की राह को चुना है। ऐसी ही एक वीरांगना शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति सेना में अफसर बनने जा रही हैं। ज्योति चेन्नई स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होंगी।

English summary

Officers in the army becoming the wife of the saheed, these 'heroes' of Uttarakhand have also come forward to serve the country