मोदी, राहुल की तरह अखिलेश और मायावती भी गर्माने आ रही हैं पहाड़ की राजनीति, जानिए क्या है मामला

देहरादून, 7 दिसंबर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन पहाड़ों में सर्द मौसम को गर्माने अब पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरंधर राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी उत्तराखंड की सियासत में अपने बड़े चेहरों को उतारने जा रही है।​ दिसंबर माह में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तराखंड आ सकते हैं।

