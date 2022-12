हिमाचल में कांग्रेस की जीत से उत्तराखंड में कर्मचारियों की इस मांग को मिलेगा बल,बढ़ सकती है सरकार की मुश्किल

पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों को अब हिमाचल में कांग्रेस सरकार आने से उम्मीद बढ़ गई है। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर शोर से उठाया था।

हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत से एक बार फिर कर्मचारियों को ​संजीवनी मिली है। ​कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अब जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो एक और राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग जल्द पूरी हो सकती है। ऐसे में पड़ोसी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कर्मचारियों को अपनी बात रखने का​ मौका मिलना तय है। जिससे राज्य सरकार पर दबाव पड़ना तय है।

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन जारी

पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों को हिमाचल चुनाव से संजीवनी हाथ लग गई है। कर्मचारियों को लगता है कि देश भर में चलाए जा रहे आंदोलन का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। हिमाचल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व तीन मार्च को शिमला में रैली निकली थी। आंदोलन से जुड़े नेताओं और कर्मचारियों ने सभी दलों से पुरानी पेंशन बहाली योजना शुरू करने की मांग उठाई थी। यह मुद्दा चुनाव में काफी प्रमुखता से उठाया गया। जनता ने कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंप दी। ऐसे में अब पुरानी पेंशन प्रकरण उत्तराखंड में जोर पकड़ सकता है। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। आने वाले समय में निकाय और लोकसभा का चुनाव है। ​जो कि चुनावों में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। जिसके लिए कर्मचारी अभी से आर पार की लड़ाई लड़ने की कोशिश में जुट गए हैं।

एक अक्टूबर 2005 के बाद से नई पेंशन स्कीम योजना लागू

कांग्रेस शासित राज्यों में कर्मचारियों के हित में लिए जा रहे निर्णय को लेकर राज्य कर्मचारी एक बार फिर राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने फरवरी 2022 में अपने राज्य में एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी। उत्तराखंड में भी एक अक्टूबर 2005 के बाद से नई पेंशन स्कीम योजना लागू है। यहां कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में 80 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होने का इंतजार है।

The defeat of the BJP and the victory of the Congress in Himachal Pradesh has once again brought cheer to the employees. The Congress raised the issue of restoration of old pension loudly in the Himachal elections. Now when the Congress government is going to be formed in Himachal. So the demand for restoration of old pension in another state can be fulfilled soon. In such a situation, it is certain that the employees in the neighboring hill state of Uttarakhand will get a chance to express themselves. Due to which the pressure on the state government is certain.