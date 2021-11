उत्तराखंड में BJP को मात देने के लिए हरीश रावत आजमाएंगे ये 'खास टोटका', पहले भी हो चुका है कारगर

Uttarakhand

देहरादून, 27 नवंबर। उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए लगातार नई रणनीति पर फोकस कर रही है। लेकिन चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार-प्रसार के लिए भी पूरी तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत पर निर्भर दिख रही है। इसके लिए चुनाव अभियान की कमान भी हरीश रावत को सौंपी गई है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हरीश रावत को ही लड़वाना है। अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि क्या हरीश रावत खुद भी चुनाव लड़ेंगे या वो सिर्फ चुनाव लड़वाएंगे। इसके लिए हरीश रावत ने अपनी दिली इच्छा को सार्वजनिक किया है। हरीश रावत ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि जब जब उन्‍होंने चुनाव लडवाया तब तब कांग्रेस सत्‍ता में आई हैा जो कि इशारा कर रहे हैं कि वे खुद चुनाव लडना नहीं चाहते हैं ।

