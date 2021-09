Uttarakhand news: हरक सिंह का वीडियो वायरल, 'नालायकों' के हाथ में प्रदेश की कमान कहने पर हाईकमान की टेढ़ी नजर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 29 सितंबर। उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार हरक सिंह रावत का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे प्रदेश की कमान नालायकों और बेवकूफों के हाथों में सौंपने से राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा रो रही होगी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह के वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। जिसे हाईकमान ने भी गंभीरता से लिया है।

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड: निशंक को लेकर शंका खत्म, मदन का दम बरकरार, BJP की चुनाव कमेटी में इन्हें मिली जगह

English summary

Harak Singh's video goes viral, the high command has a crooked eye on saying that the command of the state is in the hands of 'invalid'