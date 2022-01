अनुकृति गुंसाई को टिकट, हरक सिंह को आश्वासन देकर एक तीर से कई निशान साधने की कोशिश में है कांग्रेस, जानिए कैसे

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 19 जनवरी। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या हरक सिंह प्रकरण को लेकर सामने आ गई है। पार्टी में हरक सिंह को शामिल करने को लेकर दो गुट आमने- सामने हैं। एक खेमा हरक सिंह को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस को मजबूत होने का दावा कर रहा है, जबकि दूसरा खेमा 2016 की बगावत का हरीश रावत के साथ हुए प्रकरण का प्रायश्चित करने की बात कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान बीच का रास्ता निकालने में जुटा है। इसके लिए कांग्रेसी सूत्र दावा कर रहे हैं कि पार्टी हरक सिंह रावत की ब​हू अनुकृति गुंसाई को टिकट देकर हरक सिंह को लोकसभा चुनाव में चुनाव मैदान में उतारने का मन बना चुका है। इससे एक साथ कांग्रेस कई समीकरण साध सकती है।

