Char Dham Yatra: श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड पहुंचा 18 लाख पार, स्लॉट के​ लिए अब 10 दिन का इंतजार

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 10 जून। चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 18 लाख को पार कर चुका है। इधर चारधाम यात्रा के लिए अगले 10 दिनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बंद हो गए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 20 जून के बाद स्लॉट उपलब्ध होगा। गंगोत्री व यमुनोत्री के लिए 18 जून और बद्रीनाथ के लिए 15 जून के बाद स्लॉट मिल सकता है। अब तक 30 लाख श्रद्धालु चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

बद्रीनाथ में अब तक 618312 तीर्थयात्री पहुंच चुके

3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। इस तरह यात्रा को एक माह से अधिक का समय हो गया है। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने की तिथि 8 मई से अब तक 618312 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। इसी तरह केदारनाथ धाम में 598590 तीर्थयात्री पहुंचे हैं, इसमें 61273 तीर्थयात्री हेलीसेवा के जरिए पहुंचे है। गंगोत्री धाम में अब तक 333909 और यमुनोत्री धाम में 250398 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। कपाट खुलने की तिथि 22 मई से अब तक गुरूद्वारा हेमकुंट साहिब पहुंचे तीर्थ यात्रियों की संख्या 63124 रही है।

मौत का आंकड़ा 155 पहुंचा

इधर यात्रा के दौरान मौत का आंकड़ा 155 पहुंच गया है। गुरुवार को भी केदारनाथ और यमुनोत्री में तीन-तीन श्रद्धालुओं ने हृदयाघात आने से दम तोड़ दिया। इसके साथ केदारनाथ में अब तक 70 और यमुनोत्री में 37 श्रद्धालुओं की मौत हृदयाघात से हो चुकी है। जबकि, ऋषिकेश समेत चारों धाम में यह संख्या 155 पहुंच गई है।

केदारनाथ यात्रा मार्ग में अभी तक 140 पशुओं की मृत्यु

पशुपालन विभाग के सचिव डॉ. वी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम ने बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में हो रही पशुओं की मृत्यु पर विभाग पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने जानकारी दी कि पशुपालन विभाग यात्रा मार्ग पर निरंतर स्थिति का निरीक्षण कर रहा है। विभाग द्वारा पशुओं को निरंतर चिकित्सा एवं उनके मालिकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी की केदारनाथ यात्रा मार्ग में अभी तक 140 पशुओं की मृत्यु हुई है। विभाग द्वारा अभी तक 6880 पशुओं का निरीक्षण किया गया है। जिनमें 1804 पशुओं को चिकित्सा प्रदान की गई है। तथा 118 पशुओं को यात्रा हेतु अयोग्य पाया गया। इसके साथ ही 91 पशु मालिकों के चालान भी किए गए हैं। 411 पशुओं को यात्रा प्रतिभाग से ब्लॉक भी किया गया तथा 09 एफ आई आर भी दर्ज़ की गई है। साथ ही निरंतर पानी की चारियों की सफाई व्यवस्था की जा रही है।

ये भी पढ़ें- Good News: सरकारी अस्पतालों में अब 258 पैथोलॉजी टेस्ट निशुल्क, धामी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर लिया बड़ा फैस

English summary

Chardham Yatra - The record of the pilgrims who visited has crossed 18 lakhs, now will have to wait for 10 days for the slot