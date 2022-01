चुनावी मैदान से पहले खेल के मैदान में जोर आजमाइश, फुटबॉल के मैदान में नजर आए धामी, कबड्डी खेलते दिखे हरदा

Uttarakhand

देहरादून, 31 जनवरी। उत्तराखंड के चुनावी रण में सियासी दल और नेता अपने-अपने तरीके से प्रचार-प्रसार में जुटे हैं। 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में चुनावी मैदान में तैयार है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के बड़े चेहरे खेल के मैदान में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। रविवार को दो तस्वीरें सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। पहला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुंआ में अपना प्रचार-प्रसार करने के दौरान कबड्डी के मैदान में कबड्डी-कबड्डी करते नजर आए तो देहरादून में पुष्कर सिंह धामी फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर अपना दमखम दिखाया। दोनों ही विधानसभा चुनाव के लिए बड़े चेहरे हैं और दोनों ही अपने-अपने तरीके से जनता को अपने-अपने पक्ष में करने में जुटे हैं।

