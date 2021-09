हरिद्वार में हर हर गंगे के साथ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के का दूसरा चरण का ऐलान, ये है रणनीति

Uttarakhand

देहरादून, 15 सितंबर। उत्तराखंड में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू होने जा रहा है। परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 17 सितंबर को शाम 6 बजे हर की पैड़ी पर गंगा आरती के साथ शुरू होगा। इसके बाद हरि‍द्वार जिले की सभी विधानसभाओं को शामिल किया गया हैा बता दें कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का पहला चरण 3 सितंबर से 6 सितंबर तक तराई क्षेत्र में चला था।

हरिद्वार पर कांग्रेस का खास फोकस

उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को बदलने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा कर रही है। पहले चरण में तराई क्षेत्र के बाद अब दूसरे चरण में हरिद्वार जिले में कांग्रेस की यात्रा निकलने जा रही है। जिसकी शुरूआत गंगा आरती के साथ होगी। बता दें कि इस बार कांग्रेस का पूरा फोकस हिंदुत्व कार्ड पर है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरह से इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगी। इसके साथ ही हरिद्वार जिले पर कांग्रेस का खास फोकस है। हरिद्वार सीट से परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने के पीछे कांग्रेस के दो प्रमुख कारण हैं। पहला हरिद्वार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौ शिक आते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर से जनआशीर्वाद रैली का आगाज किया था। तो अब कांग्रेस उसका जबाव हरिद्वार से परिवर्तन यात्रा कर देने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के लिए भी हरिद्वार सीट अहम मानी जाती रही है। हरीश रावत ने हरिद्वार जिले से विधायक का चुनाव लड़ने के साथ ही संसदीय चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हरीश रावत इस जिले को लेकर ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। साथ ही हरि द्वार सीट पर किसानों का भी वोटबैंक है। जिसे पार्टी किसी भी सूरत में दूसरे दलों को नहीं देना चाहेगी।

ये रहेगा कार्यक्रम

हरिद्वार से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस ने मैदानी जिले की कई विधानसभाओं को छूने की कोशिश की गई है। 18 सितंबर को हर की पैड़ी से यात्रा शुरू होगी जो कि ज्वालापुर बीएचईएल बहादराबाद और रुड़की तक चलेगी इसके बाद 19 सितंबर को रुड़की से भगवानपुर झबरेड़ा और मंगलवार तक यात्रा निकाली जाएगी 20 सितंबर को लंढोरा लक्सर कनखल में यात्रा का समापन होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ आरपी रतूडी ने बताया कि

कांग्रेस के परिवर्तन के बदले में बीजेपी की जनआशीर्वाद की तैयारी

कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का जवाब बीजेपी जनआशीर्वाद रैली से देने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि हरिद्वार में ही बीजेपी जनआशीर्वाद रैली कर सकती हैा इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार प्‍लानिंग में जुटे हुए हैा इतना ही नहीं बीजेपी 18 सितंबर को ह‍रिद्वार में जनआशीर्वाद को लेकर तैयारी कर रही हैा जिससे कांग्रेस की यात्रा का जवाब रैली से दिया जा सके। इससे पहले भी बीजेपी ने 3 सितंबर को ही श्रीनगर में जनआशीर्वाद रैली की थी, जब कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन यात्रा शुरु की थी।

