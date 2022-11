Ankita Bhandari case:बेटी को न्याय दिलाने के लिए परिजन आंदोलन की राह पर, धरनास्थल पर बैठकर जारी रहेगा​ विरोध

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब अंकिता के परिजन इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आंदोलन की राह पर हैं। कोयलघाटी स्थित धरनास्थल पर अंकिता के माता पिता भी आंदोलनकारियों के साथ धरने पर बैठ रहे हैं। अंकिता के पिता पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे सीबीआई जांच की मांग के लिए धरने पर बैठे रहेंगे, साथ ही आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग कर रहे हैं। उधर मातृसदन हरिद्वार के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अंकिता भंडारी केस में धरना दे रहे लोगों का समर्थन कर केस की आनलाइन सुनवाई की मांग की है।

ऋषिकेश के कोयलघाटी में चल रहे धरने पर अंकिता के परिजन भी बैठ गए

करीब 2 माह से अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए इधर उधर भटक रहे अंकिता के परिजन अब आंदोलन की राह पर हैं। ऋषिकेश के कोयलघाटी में चल रहे धरने पर अंकिता के परिजन भी बैठ गए हैं। अंकिता के माता पिता सोमवार को ही इस धरने पर बैठ गए थे। अंकिता के पिता ने 26 नवंबर से लगातार धरना देने की बात की है। अंकिता के परिजनों ने उसकी हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस मामले में जांच कर रही एसआईटी दबाव में है और वह दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

स्वामी शिवानंद सरस्वती ने धरनास्थल पहुंचकर अपना समर्थन दिया

अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है और इसलिए वह अपनी बेटी की हत्या की सीबीआई जांच चाहते हैं। मातृसदन हरिद्वार के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोयलघाटी स्थित धरनास्थल पहुंचकर अपना समर्थन दिया। युवा न्याय संघर्ष समिति की ओर से दिए जा रहे धरने को संबोधित करते हुए स्वामी शिवांनद ने कहा कि अंकिता केस की आनलाइन सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस पर न्याय की मांग कर रहे लोगों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

18 सितंबर से लापता हुई थी अंकिता भंडारी

वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्स​निष्ट अंकिता 18 सितंबर से लापता हुई थी, अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर की सुबह ऋषिकेश में चीला नहर से मिला था। इस मामले में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। अंकिता मर्डर में रिसॉर्ट में आने वाले कुछ वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाने की बात सामने आ चुकी है। जिसके बाद से पुलिस पर वीआईपी का नाम उजागर करने का दबाव है। अब अंकिता के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है।

