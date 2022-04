'खुद का घर तो संभाल नहीं पाते....', राहुल गांधी पर मायावती का '100 बार' वाला पलटवार

Uttar Pradesh

लखनऊ, 10 अप्रैल: उत्तर प्रदेश चुनावों में ऐतिहासिक नाकामी अब कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां कीं थीं, तो आज मायावती ने कांग्रेस नेता को उनकी सियासी हैसियत बता दी। राहुल गांधी ने मायावती के खिलाफ जो कुछ आरोप लगाए थे, उसके बाद मायावती ने जिस अंदाज में आज उन्हें दो टूक जवाब दिया है, उससे लगता है कि कांग्रेस नेता की बातें उन्हें बहुत ही नागवार गुजरी है। बसपा सुप्रीमो ने राहुल से कहा है कि उनके खिलाफ कुछ भी कहने से पहले '100 बार' सोच लें।

English summary

BSP chief Mayawati hit out at Congress leader Rahul Gandhi. She said that Congress does not handle own party, but talks about BSP. they should think 100 times